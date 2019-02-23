 محاكمة زوجين متهمين بالسبّ والاعتداء على بعضهما

أبو ظبي(صدى):

أيدت محكمة استئناف الجنح في رأس الخيمة بالإمارات، الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتغريم زوج خليجي 5000 درهم عن تهمة السب والاعتداء على زوجته، كما قضت ببراءته من تهمة خطف أطفاله من بيت زوجته.

كما أيدت المحكمة تغريم الزوجة 4000 درهم بتهمة السب والاعتداء على زوجها، وقضت ببراءتها من تهمة التهديد لعدم توافر أركان الجريمة.

وكانت المحكمة قد استمعت لمرافعة محامي الدفاع عن أب خليجي متهم بخطف أطفاله بالإكراه من بيت زوجته، حال كونها صاحبة الحق في حضانتهم بمقتضى قرار قضائي.

واتهمت النيابة العامة الزوج بخطف أطفاله، والتسبب بالخطأ بالمساس بسلامة جسم زوجته بأن تحرك بمركبته أثناء محاولتها إخراج أطفالها من المركبة.

كما اتهمت النيابة العامة الزوجة بتهديد زوجها دون أن يتضمن ذلك ارتكاب جريمة ضده، وإتلاف مال الزوج المنقول وثيابه، كما ذكرت النيابة العامة أن الزوجين تبادلا الضرب والسب.