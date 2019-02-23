تفاصيل أول مسرحية سعودية – مصرية

أميرة خالد(صدى):

يستعد الشاعر هاني آل برغش، إلى كتابة الجزء الثاني من المسرحية الكوميدية ” الربّرية وصلوا ” استكمالا للجزء الأول الذي عرض في المملكة من قبل.

وأعرب آل برغش عن اعتزازه بالمشاركة في أول مسرحية مشتركة تأتي في إطار استقطاب الهيئة العامة للترفيه للكوادر الفنية العربية ودمجها مع المواهب السعودية.

وللمرة الاولى تشهد المسرحية تعاونا بين الفنانين السعوديين والمصريين، بمشاركة عبدالله عسيرى، وشعبان عبدالرحيم ونورين وفرقة أرب السعودية وبطلة الرالي السعودي أمجاد.

وتدور أحداث المسرحية حول قرية يسكنها رجل مسن يمتلك منتجات تراثية سعودية، يرغب في تسويقها مستعينا بمطربي الراب.