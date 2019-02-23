الاستخبارات التركية وراء اختراق حساب نجلة نائب عام مصري اغتاله الإخوان

القاهرة(صدى):

كشف الإعلامي المصري عمرو أديب، تفاصيل اختراق حساب ابنة الشهيد هشام بركات، النائب العام المصري السابق هشام بركات.

جاء ذلك على خلفية منشور مزيف على الصفحة الشخصية بموقع ” فيس بوك ” لنجلة النائب العام المصري، والذي تم اغتياله على يد عناصر تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وانتقد المنشور أحكام القضاء المصري على قتلة النائب الشهيد، ليوضح عمرو أديب أن عملية الاختراق تمت بواسطة شخص يدعى بلال حسام ، يتواجد فى اسطنبول.

وأكد أديب أن الشخص المذكور قام بتغيير الرقم السرى للحساب الشخصي لمروة هشام بركات، قبل أن يقوم بنشر ” المنشور المزيف ” على صفحتها.

وأشار عمرو أديب، إلى أن هناك أجهزة أمن ومخابرات تقف وراء عملية اختراق حساب ابنة الشهيد هشام بركات ، على فيس بوك من تركيا، ليزعم أنها منزعجة من أحكام الإعدام على قتلة والدها، موضحا أن الكتائب الإلكترونية الإخوانية، تعمل بنشاط ضد مصر، إذ تفاعل 24 ألف بمشاركة المنشور المزيف.