ضاحي خلفان: محمد بن سلمان يبني جسورًا و الحمدين مقهورًا

طلال الضوي(صدى):

سخر ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم السبت، من تركيز إعلام الحمدين على تشويه صورة المملكة ،من خلال ترويج الشائعات وتزييف الحقائق.

وتسائل خلفان قائلا: ” أريد افهم ليش قطر حكومة، وليس شعبا ،تريد تشويه كل شئ سعودي وتسئ لسمعته ” .

وتابع: ” للأسف الشديد أن الانسان ليستغرب من هذه الروح الشيطانية المتأصلة في تنظيم الحمدين ” .

وأضاف: ” زيارة محمد بن سلمان لن تكون إلا ناجحة بكل المقاييس، الرجل يبني جسورا، وتنظيم الحمدين مقهورا ” .

واستكمل: ” وش لكم يا تنظيم الحمدين في محمد بن سلمان وين راح وين جاء…موتوا قهرا ” ،متسائلا في استنكار: ” ما هي مصلحة قطر في تشويه سمعة بلاد الحرمين إعلاميا…الله يغربلهم من مخبل ” .