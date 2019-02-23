ضاحي خلفان: محمد بن سلمان يبني جسورًا و الحمدين مقهورًا
سخر ضاحي خلفان، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، اليوم السبت، من تركيز إعلام الحمدين على تشويه صورة المملكة ،من خلال ترويج الشائعات وتزييف الحقائق.
وتسائل خلفان قائلا: ” أريد افهم ليش قطر حكومة، وليس شعبا ،تريد تشويه كل شئ سعودي وتسئ لسمعته ” .
وتابع: ” للأسف الشديد أن الانسان ليستغرب من هذه الروح الشيطانية المتأصلة في تنظيم الحمدين ” .
وأضاف: ” زيارة محمد بن سلمان لن تكون إلا ناجحة بكل المقاييس، الرجل يبني جسورا، وتنظيم الحمدين مقهورا ” .
واستكمل: ” وش لكم يا تنظيم الحمدين في محمد بن سلمان وين راح وين جاء…موتوا قهرا ” ،متسائلا في استنكار: ” ما هي مصلحة قطر في تشويه سمعة بلاد الحرمين إعلاميا…الله يغربلهم من مخبل ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66284 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير على هاالكلام ياخلفان ,, احسنت ,,
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66284 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاك الله خير على هاالكلام ياخلفان ,, احسنت ,,
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23834 ] نشر منذ 1 ساعة
فعلا كلامك يا ضاخي صحيح
القهر والموت من تحركات ابو سلمان حفظه الله
الحمدين كشقو عن حقدهم الدفين على السعوديه وجعلهم من هالحاله واردا ان شاء الله