تفاصيل اعتقال الداعشي ” قاطع الرؤوس “
أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس الجمعة، عن اعتقال من أسمته ” قاطع الرؤوس “ أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، والذي ظهر مسبقًا في إصدارات مرئية.
وقالت مديرية الاستخبارات في بيان لها: ” مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، وإثر معلومات دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الذين تسللوا عبر الحدود العراقية – السورية والمعروف بـ “ قاطع الرؤوس ” .
وأوضح البيان أن المعتقل ظهر في عدة إصدارات لتنظيم داعش وهو يقطع رؤوس أشخاص، وينفذ عمليات قتل في العراق وسوريا.
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1341 ] نشر منذ 32 دقيقة
بارك الله فيهم ياليت بس يقطعون رأسه مثل ماقطعع روؤس ناس أبرياء حسبي الله ونعم الوكيل فيهم يشوهون سمعة الإسلام الحنيف تجاه العالم بفكرهم المنحرف لعنة الله عليهم من دواعش مجرمين .
ابو عمار[ عدد التعليقات: 23825 ] نشر منذ 30 دقيقة
اسحلوه في شوارع بغداد واذا مات ارمو جثته للكلاب الضاله
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66275 ] نشر منذ 13 دقيقة
يستاهل ,,