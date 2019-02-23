تفاصيل اعتقال الداعشي ” قاطع الرؤوس “

بغداد(صدى):

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، أمس الجمعة، عن اعتقال من أسمته ” قاطع الرؤوس “ أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، والذي ظهر مسبقًا في إصدارات مرئية.

وقالت مديرية الاستخبارات في بيان لها: ” مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، وإثر معلومات دقيقة، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين الذين تسللوا عبر الحدود العراقية – السورية والمعروف بـ “ قاطع الرؤوس ” .

وأوضح البيان أن المعتقل ظهر في عدة إصدارات لتنظيم داعش وهو يقطع رؤوس أشخاص، وينفذ عمليات قتل في العراق وسوريا.