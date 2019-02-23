البكيري مطالبًا بالتروي في نقد الاتحاد: ” تكسير المجاديف خطأ جسيم “

ماجد محمد(صدى):

طالب الإعلامي الرياضي محمد البكيري، بالتروي في توجيه النقد لنادي الاتحاد، مؤكدا أن هناك أخطاء وجوانب قصور لا يمكن إنكارها.

وقال البكيري : ” نعم هناك أخطاء وجوانب قصور في الاتحاد، سواء إدارية أو فنية وأيضا فردية على صعيد اللاعبين ” .

وأضاف: ” لكن مؤمن أن النقد بتروي مطلب. والتعامل والأحكام المتسرعة بانفعال شديد اتجاه سابق لأوانه. والذهاب بالفريق بكافة مكوناته إلى تكسير المجاديف خطأ جسيم ” .

واختتم: ” نزع الفتيل لايكون بإشعال مزيد من البارود ” .

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