استكمالا للحرب الكلامية بينهما..علاء مبارك يستفز عمرو أديب مجددًا

القاهرة(صدى):

على خلفية الحرب الكلامية التي نشبت بين نجل الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والإعلامي عمرو أديب، نشر علاء مبارك مقطعًا سابقًا لأديب موجهًا إليه هجوما حادًا.

وتضمن المقطع الذي نشره علاء مبارك، تناقضا في تصريحات أديب، حيث وثق أجزاء مقتضبة من حديث سابق لأديب ، وهو يتملق في أبيه وقت السلطة ويصفه بالقيادة التاريخية والرجل المحترم، بينما في آخر حديث له هاجمه قائلا: ” كنت أشتم مبارك في وقته وفي وشه هو واللي يتشددله ” .

وعلق علاء مبارك على المقطع قائلًا: ” أن تُولد ذكراَ فهذا قَدَرُك..أما أن تكون رجلاَ فهذا صنع يداك ” .

يذكر أن الإعلامي عمرو أديب قد شن هجومًا حادًا على علاء مبارك، الشهر الماضي ، ووصفه بـ ” رد سجون ” .