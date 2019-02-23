السجن 15 عامًا و500 جلدة لمواطنة هربت ” الكبتاجون “

نايف السالم(صدى):

قامت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية، بتأييد حكما أصدرته محكمة الدمام، على مواطنة بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً، وخمسمائة جلدة مفرقة على عشرة دفعات، لاتهامها بتهريب 20 ألف حبة كبتاجون، عبر منفذ الرقعي الحدودي مع الكويت.

وكانت المتهمة الثلاثينية، قد اعترفت بتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة، بعد ابتزازها من شخص يقيم بدولة الكويت بنشر صورها إذا لم ترضخ لمطالبه بتهريب الحبوب، مقابل مبلغ 30 ألف ريال إذا نجحت في المهمة.

ورفضت المحكمة طلب المدعي العام بحد الحرابة على المتهمة؛ وذلك لعدم تحقق ما يعتبر من شروط الحرابة بالقضية.