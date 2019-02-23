بالفيديو..عبدالكريم عبدالقادر يغني ” ألا وعذابي ” في الطائرة التي اقلته للعلا

أميرة خالد(صدى):

وثق مقطع فيديو، قيام الفنان الكويتي الكبير عبدالكريم عبدالقادر، بغناء مقطع من أغنية ” ألا وعذابي ” ،على متن الطائرة التي أقلته إلى محافظة العلا.

وظهر عبدالكريم عبدالقادر خلا المقطع وهو يترنم بأغنيته الشهيرة ” ألا وعذابي ” في الطائرة الخاصة التي اقلته، في سعادة غامرة.

يذكر أنه تم تكريم الفنان الكويتي في حفل أحياه ماجد المهندس وراشد الماجد على مسرح مرايا أمس الجمعة، وذلك بصفته أحد عمالقة الغناء العربي، وتقديرًا لمسيرته الفنية طوال 40 عامًا.

الى العلا بالمملكه العربيه السعوديه مع الفنان الكبير عبدالكريم عبدالقادر لتكريمه شكراً للمملكه وشعبها على هذا التكريم وماشفت بوخالد بطول رحلتي معاه بهذه الفرحه واطربنا في اغنيته الا وعذابي لان المملكه عشق ابوخالد وعشقنا pic.twitter.com/ZWv5AHnIOu — خالدالبذال الرشيدي (@albathaal) February 21, 2019

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