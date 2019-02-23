بالفيديو.. رئيس أحد: ” جلبنا لاعبين ومدرب ولم نوفق “
علق سعود الحربي رئيس نادي أحد، على مستوى النادي، خاصة في آخر لقائين جمعه بناديي التعاون والوحدة.
وقال الحربي في مداخلة هاتفية لبرنامج الديوانية: ” جلبنا لاعبين في الفترة الشتوية ومدرب ولكن لم نوفق في المباريتين الاخيرتين مع التعاون والوحدة ” ،متمنيًا عودة الفريق لوضعه الطبيعي في المواجهتين القادمتين مع الحزم والفتح للبقاء هذا الموسم.
وأضاف: ” عندنا مشكلة لكن في النهاية نقدم عمل حسب الإمكانات المادية المتاحة، ونحن أفضل كثير من بعض الأندية الأخرى التي لديها إمكانيات مادية أعلى ” .
وعن اللاعب المصري مؤمن زكريا، أكد الحربي أنه مستحيل أن يعود للفريق، قائلا: ” سيصدر بيان يخص إصابة مؤمن زكريا، حيث تبين وجود مشكلة صحية لديه تمنعه من اللعب نهائيًا في الفترة القادمة ” .
#الديوانية
سعود الحربي – رئيس نادي #أحد : جلبنا لاعبين ومدرب ولكن لم نوفق.. ومؤمن زكريا مستحيل أن يعود للفريق.. وزيادة الفرق في الدوري الموسم المقبل مطلوبة لأن 30 جولة قليلة . pic.twitter.com/1BaDybFYf2
— KSA SPORTS (@riyadiyatv) February 22, 2019
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