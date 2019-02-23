بالفيديو.. رئيس أحد: ” جلبنا لاعبين ومدرب ولم نوفق “

نواف السالم(صدى):

علق سعود الحربي رئيس نادي أحد، على مستوى النادي، خاصة في آخر لقائين جمعه بناديي التعاون والوحدة.

وقال الحربي في مداخلة هاتفية لبرنامج الديوانية: ” جلبنا لاعبين في الفترة الشتوية ومدرب ولكن لم نوفق في المباريتين الاخيرتين مع التعاون والوحدة ” ،متمنيًا عودة الفريق لوضعه الطبيعي في المواجهتين القادمتين مع الحزم والفتح للبقاء هذا الموسم.

وأضاف: ” عندنا مشكلة لكن في النهاية نقدم عمل حسب الإمكانات المادية المتاحة، ونحن أفضل كثير من بعض الأندية الأخرى التي لديها إمكانيات مادية أعلى ” .

وعن اللاعب المصري مؤمن زكريا، أكد الحربي أنه مستحيل أن يعود للفريق، قائلا: ” سيصدر بيان يخص إصابة مؤمن زكريا، حيث تبين وجود مشكلة صحية لديه تمنعه من اللعب نهائيًا في الفترة القادمة ” .