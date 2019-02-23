مقترح بتخصيص مسارات للدراجات الهوائية بمكة..والأمانة تدرسه

نايف السالم(صدى):

اطلع أمين مكة المكرمة، المهندس محمد بن عبدالله القويحص، على مقترح جديد، بشأن تخصيص مسارات للدراجات الهوائية على الطرق.

وتضمن المقترح آلية تهيئة ورسم مسارات مخصصة لراكبي الدراجات الهوائية وفقًا لأنظمة السلامة المرورية المعتمدة.

ومن المقرر أن يتم تطبيق المشروع في مرحلته الأولى بحي الملك فهد ” الإسكان ” بمكة المكرمة، على أن يتم رصد الإيجابيات والسلبيات في تلك المرحلة، قبل تعميمها على مختلف الشوارع والأحياء.

ويهدف المقترح إلى إيجاد بنية تحتية ترفيهية ورياضية، تحقق تطلعات المجتمع، والمساهمة في دعم التنمية المستدامة في مكة.