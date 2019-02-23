المدير الفني للاتحاد السكندري: لو نافس الهلال على بطولة أفريقيا لحققها
أكد المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري حلمي طولان، أن مواجهة الهلال لم تكن بالسهلة، مستنكرًا الانتقادات الموجهة إليه بعد الخسارة في ذهاب كأس زايد للأندية الأبطال.
وقال طولان: ” لنتكلم بواقعية، واجهنا فريق صعب للغاية وقدمنا كل ما لدينا ولا أحب الهجوم دون مبرر أو الانتقادات غير المبنية على حقائق “.
وأضاف: ” الهلال فريق كبير، وأقوى فريق آسيا، ولو نافس في أفريقيا لحقق دوري الأبطال وكذلك الدوري المصري بأريحية، وراضي عن مستوى اللاعبين ” .
اترك تعليقاً