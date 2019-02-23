المدير الفني للاتحاد السكندري: لو نافس الهلال على بطولة أفريقيا لحققها

نواف السالم(صدى):

أكد المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري حلمي طولان، أن مواجهة الهلال لم تكن بالسهلة، مستنكرًا الانتقادات الموجهة إليه بعد الخسارة في ذهاب كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال طولان: ” لنتكلم بواقعية، واجهنا فريق صعب للغاية وقدمنا كل ما لدينا ولا أحب الهجوم دون مبرر أو الانتقادات غير المبنية على حقائق “.

وأضاف: ” الهلال فريق كبير، وأقوى فريق آسيا، ولو نافس في أفريقيا لحقق دوري الأبطال وكذلك الدوري المصري بأريحية، وراضي عن مستوى اللاعبين ” .