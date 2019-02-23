بالفيديو والصور.. رحلة تجريبية لأحد قطارات الرياض للتأكد من جاهزية العربات والمسارات

عادل الحربي(صدى):

أظهر مقطع فيديو نشره حساب ” مشاريع السعودية ” على موقع ” تويتر “، أحد قطارات مشروع ” قطار الرياض. ”

وأوضح الفيديو القطار وهو يتحرك في رحلة تجريبية على أحد المسارات للتأكد من جاهزية العربات والمسارات للتشغيل، وكان يتحرك بانسيابية كبيرة على خط السكك الحديدية.

كما كشف المقطع عن العربات من الداخل، حيث لوحظ قلة عدد مقاعد الركاب، ووجود لوحات إلكترونية، وإذاعة داخلية للتنبيه بالوصول إلى المحطات، وعند فتح الأبواب وإغلاقها.

جدير بالذكر أن مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام في الرياض هو الأول في المملكة، وثاني مشروع للنقل العام في الخليج بعد مترو دبي، ويشمل القطارات والحافلات، 6 خطوط للقطار، و85 محطة، بتكلفة تبلغ 22.5 مليار دولار.