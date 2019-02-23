مواطن كتب 250 شيك على بياض لعمالة مخالفة فكان مصيره مظلمًا

علي القحطاني(صدى):

روى البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري، قصة مواطن تستر على مجموعة من العمالة الوافدة؛ للاستفادة مما سيحققونه من أرباح.

وأوضح البرنامج، أن المواطن أراد الاستفادة من هؤلاء الوافدين بفتح محل وجبات سريعة على سجل تجاري يحمل اسمه؛ ولأجل إقناعهم كتب على نفسه 250 ورقة موقعة ومختومة على بياض.

وأشار إلى أنه بعدما بدأ المواطن في جنبي الأرباح من المحل، تعرَّض إلى الابتزاز من المتستَّر عليهم وبدأوا في الضغط عليه مستخدمين الأوراق في مواقف متعددة.

ولم يجد المتستِّر إلا أن يستجيب في كل مرة، ليمنحوه وجبة مجانية إكراماً لجهوده، ليجد نفسه في دوامة تعصف بأحواله، ومن قضية إلى أخرى حتى تدمرت حياته كلياً وانقضت سنين عمره يدور في دائرة مفرغة ومسار مظلم.