مدرب برشلونة متردد في إراحة سواريز لتراجعه في المستوى

ماجد محمد(صدى):

يتردد مدرب برشلونة إرنستو فالفيردي، في إراحة لويس سواريز.

وجاء ذلك بسبب معرفته بأن مهاجم منتخب أوروغواي يعاني من تراجع في المستوى؛ وذلك تحسبًا لجدول الفريق المزدحم الذي يشمل خوض مباراتين أمام غريمه ريال مدريد خلال الأيام الثمانية المقبلة.

وقال فالفيردي في مؤتمرًا صحافيًا اليوم الجمعة: “ سنخوض 3 مباريات صعبة جداً في غضون سبعة أيام، يتعين التفكير في سياسة التناوب، نعلم تماماً كم سيكون الأمر مكلفاً حال حدوث إصابات في هذه المرحلة من الموسم. ”

وتابع فالفيردي: “ أنه بخير، هذا الأسبوع (أمام ريال بلد الوليد) بدأ المباراة على مقعد البدلاء ولذلك حصل بالفعل على راحة، يصنع سواريز الفرص في كل مباراة، سيكون من الصعب إراحته. ”

وأضاف: “ الناس تركز على أسماء بعينها في بعض الأحيان، الأمر مثير بالنسبة لسواريز، تسلطت عليه الأضواء من قبل ثم عاد وسجل الكثير من الأهداف، نتحدث عن خامس أكبر هداف في تاريخ النادي، نحتاج فقط إلى التحلي بالصبر والمثابرة، وهو ما يقوم به، سأصبر عليه لأنه لاعب رائع. ”

واستطرد فالفيردي: “ إشبيلية فريق خطير على ملعبه رغم أنه لا يكون بنفس المستوى خارج أرضه وهذا سبب معاناته، وحقق نتائج لافتة أمام فرق المقدمة وخسرنا في آخر مرة واجهناه على أرضه. ”

يذكر أن برشلونة خسر بهدفين دون رد في آخر زيارة له إلى اشبيلية في كأس ملك إسبانيا في يناير لكنه قلب الأمور رأساً على عقب بفوز ساحق 6-1 في الاياب.