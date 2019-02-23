بالفيديو.. حكم حلف الزوج بالطلاق وفعلت امرأته الأمر
أوضح الشيخ خالد المصلح، حكم حلف الزوج بالطلاق على امرأته أن لا تفعل أمراً ويريد الرجوع فيه.
وقال خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” : ” أولًا واجب على الزوج التوبة لأن هذا الكلام بدعي، وثانيًا أجمع الأئمة على أنه إذا حلف الرجل على امرأته بألا شيء تفعل فيقع عليها الطلاق “.
وأضاف : ” ذهب بعض أهل العلم، إلى أن الرجل إذا حلف بالطلاق لحث زوجته على ألا تفعل هذا الأمر ولكنه كاره للطلاق، فلا يقع إذ فعلت المرأة الأمر ” .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66260 ] نشر منذ 1 ساعة
جزاكم الله خير ياشيخ ومنكم نستفيد بارك الله فيكم ,, آمين ,,