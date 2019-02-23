بالفيديو.. حكم حلف الزوج بالطلاق وفعلت امرأته الأمر

عادل الحربي(صدى):

أوضح الشيخ خالد المصلح، حكم حلف الزوج بالطلاق على امرأته أن لا تفعل أمراً ويريد الرجوع فيه.

وقال خلال لقاءه ببرنامج ” يستفتونك ” : ” أولًا واجب على الزوج التوبة لأن هذا الكلام بدعي، وثانيًا أجمع الأئمة على أنه إذا حلف الرجل على امرأته بألا شيء تفعل فيقع عليها الطلاق “.

وأضاف : ” ذهب بعض أهل العلم، إلى أن الرجل إذا حلف بالطلاق لحث زوجته على ألا تفعل هذا الأمر ولكنه كاره للطلاق، فلا يقع إذ فعلت المرأة الأمر ” .