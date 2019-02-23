جنرال إلكتريك تعلن عن 16 وظيفة إدارية وهندسية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة جنرال إلكتريك “ General Electric ”، المتخصصة بالصناعات الرقمية والتكنولوجيا والبرمجيات، عن توفّر عدد من الوظائف الإدارية والهندسية الشاغرة للسعوديين والمقيمين، من حمَلة درجة البكالوريوس فأعلى، في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بمشاريعها في المملكة وبعددٍ من الشركات التابعة لها في المدن التالية: “ الرياض، والدمام، والظهران، والخبر، والأحساء “، وأنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. مدير الموارد البشرية.

. أخصائي سوائل ميداني.

. مستشار تطبيقات.

. مدير خدمة التوصيل.

. مدير مالي.

. محلل سجلات.

. محلل مهندس دعم العملاء.

. مشرف ميداني- خدمات الآبار المتكاملة.

. مهندس برمجيات.

. أخصائي تدريب سريري.

. مهندس تصاميم المنازل وخدمات تقييم العملاء.

. مدير الاتصال الميداني.

. أخصائي أول تجاري.

. مدير المبيعات.

. مدير البرنامج- الصحة الرقمية.

. مهندس- هندسة تطبيقات العملاء.

وأبرزت الشركة أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 21 فبراير 2019م، وللتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول هنا: