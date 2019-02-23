بالفيديو.. أطفال صغار ينادون على قوميز من المدرجات

نواف السالم(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، قيام أطفال صغار بالنداء على الفرنسي بافتيمبي قوميز، مهاجم نادي الهلال، من المدرجات.

ونجح الأسد قوميز، في بناء قاعدة جماهيرية كبيرة بين الهلاليين كبارًا وصغارًا، بعد أداءه الممتاز داخل الملعب واحتفاليته المميزة بتسجيل الأهداف.

وإضافة إلى مهارته الكروية، فقد ساهمت أخلاق قوميز الرفيعة وطبيعته الاجتماعية في اندماجه داخل المجتمع وتكوين هذه الشعبية الكبيرة.

يذكر أن قوميز أصبح هداف الدوري برصيد 17 هدفًا، كما حقق رقمًا مميزًا مع الهلال وهو مشاركته في صناعة وإحراز الأهداف للمباراة الـ16 على التوالي.