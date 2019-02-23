بالفيديو.. ” السلمي ” يوضح حكم ترك الصلاة بسبب الوساوس وكيفية العلاج منه

نايف السالم(صدى):

أوضح الشيخ عبدالله السلمي، حكم ترك الصلاة بسبب الوساوس وكيفية العلاج منه.

وقال الشيخ عبدالله، خلال استضافته في برنامج ” يستفتونك ” الذي يذاع على قناة ” الرسالة “، إن الوسوسة قد تأتي على الإنسان؛ فتزيل ما في قلبه من إيمان بالله، والسائل ما اتصل إلا لأن الإيمان في قلبه.

وتابع ” السلمي “، أنه كونه يسأل عن نفسه ويخاف من العقوبة، وما سأل إلا لأنه يخاف من أن الله يعاقبه، فهذا دليل على إيمانه، وعن تركه للصلاة أحيانًا؛ فيقول ابن تيمية: ” أما إذا كان الإنسان يفعل الصلاة أحيانًا ويتركها أحيانًا فهذا عامة المسلمين اليوم. ”

وأضاف الشيخ أن هذا يدل على أن الكفر هو الترك المطلق، وأما إذا كان يفعله أحيانًا ويتركه أحيانًا، فهذا يدل على أنه مسلم والحمدلله.

وقدم الشيخ نصيحة للمتصل، قائلًا: ” أن يلازم الطاعة، وأن من ينصحه أن يترك الصلاة من أجل وسوسة وضوء، أو يترك العبادة لشرط من شروط يوسوس فيها، فهذا جهل منه، ويجب عليه ألا يبالي به، وعليه بالحجامة فأن لها أثر كبير في معالجة مثل هذا. ”