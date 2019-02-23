الكشف عن مسرب خبر زواج أنغام

القاهرة(صدى):

أكدت تقارير صحفية، أن مطربة شهيرة غير مصرية تقف وراء تسريب خبر زواج المطربة أنغام والموزع الموسيقي أحمد إبراهيم.

وسربت المطربة خبر زواج أنغام، بالتزامن مع اقتراب موعد انطلاق ألبومها الجديد “ حالة خاصة جداً ”، ليكون دعاية سيئة للألبوم، ما يؤثر على نجاحه.

يذكر أن خبر الزواج تم تسريبه بشكل مفاجئ، وفوجئت الفنانة بالتسريب أثناء تواجدها في الكويت، إلا أنها لم تعلق عليه بالإيجاب أو النفي، وهو ما جعل جمهورها يتساءل عن حقيقة الخبر حتى خرج زوجها وأعلن ارتباطهما رسمياً.

ولا تتدخل أنغام حالياً من قريب أو بعيد في الاتفاقات التي تتم بين زوجها وزوجته الأولى حول إجراءات الطلاق، حسبما ذكرت مصادر مقربة منها.