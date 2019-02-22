بالفيديو.. للحوامل.. تناول اللبن هام للحفاظ على قوة عظامك

أميرة خالد(صدى):

قال الدكتور أحمد عبدالعظيم استشاري جراحة العظام ، أن المكملات الغذائية مثل الحديد والكالسيوم من الضروريات التي تحرص الحوامل على تناولهم طوال فترة الحمل، لتعويض أي نقص بالجسم، ما يحافظ على صحتهم واستقرار الحمل ونمو الجنين بشكل صحي.

وكشف دكتور أحمد خ لال حضوره ضيفاً ببرنامج ” كلام البنات ” ، عن أهمية تناول مصادر الكالسيوم طوال فترة الحمل، حيث يعمل الحمل على سحب الكالسيوم الموجود بالعظام لتكوين الجنين ونموه بشكل صحي، ما يلزم المرأة الحامل بضرورة تناول اللبن الحليب والزبادى ومشتقاتهم بجرعات كبيرة يوميا طوال فترة الحمل .

هذا بالإضافة إلى المكملات الغذائية التي تحتوى على الكالسيوم وفيتامين د، وذلك لسد حاجة الجسم للكالسيوم والوقاية من ضعف العظام الذي قد يتسبب في هشاشتها وسهولة كسرها.