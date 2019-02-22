الاعتقال والحجز والتفتيش.. سلطات واسعة للأمن السوداني من قانون الطوارئ

الخرطوم(صدى):

يتيح قانون الطوارئ، الذي أعلن الرئيس السوداني عمر البشير عن فرضه لمدة عام، سلطات واسعة للأجهزة الأمن السودانية.

ويمنح القانون، للأمن السوداني دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص، وكذلك فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشآت، والنزع والاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو المحال أو السلع أو الأموال أو الأشياء بتعويض عادل وناجز.

كما يتيح القانون للأجهزة الأمنية، الحجز على الأموال والمحال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون، وذلك حتى يتم التحري أو المحاكمة .

إضافة إلى حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في إي منطقة أو زمان، وكذلك تنظيم إنتاج السلع أو أداء خدمات أو نقل السلع أو الأشياء أو تخزينها، وتحديد الأسعار ونظم التعامل، وتكليف الأشخاص بأي خدمة تقتضيها حاجات الطوارئ مع حفظ حق الأجر عليها.

ويمنح قانون الطوارئ اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان، وكذلك أي صلاحيات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية .

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