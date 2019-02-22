بالصور.. يقظة رجال الأمن تحبط تهريب 924 حزمة قات في أحد رفيدة
ألقت دوريات الأمن بمحافظة أحد رفيدة، القبض على مواطن حاول تهريب 924 حزمة قات ممنوعة، في سيارة تويوتا إف جي.
وقامت الدوريات الأمنية بالمحافظة، من رصد ومتابعة المهرِّب، فيما تم عمل كمين له من قبل شرطة مركز تندحة بمتابعة من مدير شرطة محافظة خميس مشيط وقائد دوريات الأمن بمحافظة أحد رفيدة، ومن ثم ضبطه صباح اليوم الجمعة.
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 45462 ] نشر منذ 47 دقيقة
الله يعطيكم العافية
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 4139 ] نشر منذ 46 دقيقة
احسنتم و ربنا يحفظكم
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 66244 ] نشر منذ 35 دقيقة
جزاكم الله خير ,,
,, اللهم لا شماته في المقبوض عليه ,,
. راعــي الـددســـن .[ عدد التعليقات: 11881 ] نشر منذ 11 دقيقة
قـواهــهم الله وبارك فيـــــــــهم .👍👍.