بالصور.. يقظة رجال الأمن تحبط تهريب 924 حزمة قات في أحد رفيدة

أبها(صدى):

ألقت دوريات الأمن بمحافظة أحد رفيدة، القبض على مواطن حاول تهريب 924 حزمة قات ممنوعة، في سيارة تويوتا إف جي.

وقامت الدوريات الأمنية بالمحافظة، من رصد ومتابعة المهرِّب، فيما تم عمل كمين له من قبل شرطة مركز تندحة بمتابعة من مدير شرطة محافظة خميس مشيط وقائد دوريات الأمن بمحافظة أحد رفيدة، ومن ثم ضبطه صباح اليوم الجمعة.