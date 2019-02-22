بعد أن صعَّبها الهلال.. رئيس النصر: مواجهة الفيحاء صعبة في مسيرة الفريق

نواف السالم(صدى):

وجه سعود آل سويلم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، اليوم الجمعة، رسالة لجماهير النادي، بشأن مباراة الغد أمام نادي الفيحاء.

وأكد آل سويلم على أن مواجهة الفيحاء صعبة في مسيرة الفريق، قائلًا: ” جماهير الشمس الغالية: أمامنا مواجهة صعبة ومهمة، غداً بالملز أمام الفيحاء، بحضوركم ومساندتكم يكمل النصر مسيرة الانتصارات. ”

ويسعى النصر إلى اقتناص 3 نقاط في لقاء الفيحاء، لمواصلة اللحاق بالهلال المتصدر الذي صعَّب الأمور على النصر بعدما زاد الفرق بينهما إلى 9 نقاط.

يذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أنهى، اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة الفريق مساء غد السبت أمام الفيحاء على ملعب الملز ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

والتقى مدرب الفريق فيتوريا باللاعبين قبل بداية التدريبات، حيث أوضح لهم برنامج الفريق لمباراة الغد، وأدخل لاعبوا الفريق الأول إلى معسكر الفريق الإعدادي المباراة الغد.