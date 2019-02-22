بالفيديو.. مسِّن يمني يضرب مثلًا في الوطنية ويتوعد الحوثيين

فهمي محمد(صدى):

وثَّق مقطع فيديو، مسِّن يمني من مديرية حجور في محافظة حجة، وهو يتوعد مليشيا الحوثي الإرهابية بطردها من المنطقة.

وأظهر الفيديو، المسِّن الرافض لتواجد المليشيا الإرهابية قائلًا إنهم ” سيدافعون عن الأرض حتى يوم القيامة، وضحينا بأولادها في كافة الجبهات ” .

ويوضح الفيديو، مدى حماس اليمنيين لطرد الحوثيين من بلادهم، إذ أن المسِّن يؤكد سعيه لهذا الأمر فما بال الشباب.

وكان الجيش اليمني، قد أعلن أن قواته في المنطقة الخامسة بدأت عملية في مديرية مستبأ غرب مديرية حجور كشر في محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وأوضح مصدر عسكري أن الجيش شن هجوما على مواقع الميليشيات الحوثية في مديرية مستبأ وسط تراجع الميليشيات وسقوط العديد من عناصرها ما بين قتيل وجريح وأسير.

في سياق متصل، دعت قبائل حجور قبائل حجة للتضامن معها والانتفاضة الشاملة ضد الحوثيين، واعتبرت قبائل حجور أن ” المتخاذل في هذا الظرف العصيب يعتبر داعماً لهذه الميليشيات ويزيد في إطالة أمد حربها على هذا الوطن، ويزيد في معاناته هو بنفسه ” .