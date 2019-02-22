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بالفيديو.. راشد الماجد: سعيد بتواجدي في مسرح عالمي بالمملكة

بالفيديو.. راشد الماجد: سعيد بتواجدي في مسرح عالمي بالمملكة
أميرة خالد(صدى):

شارك الفنان راشد الماجد، في إحياء حفل تكريم الفنان عبدالكريم عبدالقادر، مؤكدًا أنه ” سعيد بتواجده في مسرح عالمي بالسعودية، والشكر لمحقق الأحلام محمد بن سلمان وكذلك وزير الثقافة بدر بن عبد الله ” .

و افتتح الفنان العراقي ماجد المهندس، الحفل قائلًا : ” يسعدني أن أكون في لعلا المكان المشرف اللي يفرح القلب، و عبدالكريم عبدالقادر عملاقنا ومدرستنا في الفن ” .

ويأتي الحفل لتكريم الفنان ” عبد الكريم عبد القادر ” .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 21436 ] نشر منذ 31 دقيقة

الله يجزاكم بما انتم اهلا له

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