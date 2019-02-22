بالفيديو.. راشد الماجد: سعيد بتواجدي في مسرح عالمي بالمملكة
شارك الفنان راشد الماجد، في إحياء حفل تكريم الفنان عبدالكريم عبدالقادر، مؤكدًا أنه ” سعيد بتواجده في مسرح عالمي بالسعودية، والشكر لمحقق الأحلام محمد بن سلمان وكذلك وزير الثقافة بدر بن عبد الله ” .
و افتتح الفنان العراقي ماجد المهندس، الحفل قائلًا : ” يسعدني أن أكون في لعلا المكان المشرف اللي يفرح القلب، و عبدالكريم عبدالقادر عملاقنا ومدرستنا في الفن ” .
ويأتي الحفل لتكريم الفنان ” عبد الكريم عبد القادر ” .
راشد الماجد:
سعيد أني متواجد في مسرح عالمي بالسعودية.. والشكر لمحقق الأحلام محمد بن سلمان وكذلك وزير الثقافة بدر بن عبد الله
@WinterAtTantora @RashedTV#عبدالكريم_عبدالقادر #راشد_الماجد_في_العلا#شتاء_طنطورة pic.twitter.com/N96DHXDE1k
— MBC1 (@mbc1) February 22, 2019
alfahd42[ عدد التعليقات: 21436 ] نشر منذ 31 دقيقة
الله يجزاكم بما انتم اهلا له