بالفيديو.. راشد الماجد: سعيد بتواجدي في مسرح عالمي بالمملكة

أميرة خالد(صدى):

شارك الفنان راشد الماجد، في إحياء حفل تكريم الفنان عبدالكريم عبدالقادر، مؤكدًا أنه ” سعيد بتواجده في مسرح عالمي بالسعودية، والشكر لمحقق الأحلام محمد بن سلمان وكذلك وزير الثقافة بدر بن عبد الله ” .

و افتتح الفنان العراقي ماجد المهندس، الحفل قائلًا : ” يسعدني أن أكون في لعلا المكان المشرف اللي يفرح القلب، و عبدالكريم عبدالقادر عملاقنا ومدرستنا في الفن ” .

ويأتي الحفل لتكريم الفنان ” عبد الكريم عبد القادر ” .