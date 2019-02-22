شركة بي إيه إي سيستمز تعلن عن13 وظيفة شاغرة في 3 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة بي إيه إي سيستمز السعودية “ BAE SYSTEMS ” ، المتخصصة بمجالات التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن، عن توفّر عدد من الوظائف الفنية والهندسية والإدارية الشاغرة، للسعوديين والمقيمين، من حمَلة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات.

وأوضحت الشركة أن العمل بفروعها في المدن التالية: “ الرياض، وتبوك، والطائف “، وأنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

. أخصائي أول ضمان الجودة (الرياض.)

. قائد فريق خدمات الاستشارات الإدارية للأسطول (الطائف.)

. مخطط إدراج إمكانية إدارة الأسطول (الطائف.)

. فني صيانة الطائرات (تبوك.)

. مشرف مناوب المحاكاة (الرياض.)

. مشرف فني صيانة الطائرات (الرياض.)

. أخصائي معدات الطائرات (تبوك.)

. مهندس محاكاة مراقبة الأسلحة (الرياض.)

. مدرب فني ميكانيكي (الطائف.)

. مدرب فني كهربائي (الطائف.)

. فني خزانات الوقود- التايفون (الطائف.)

. فني الخروج- التايفون (الطائف.)

. مشرف فني خزانات الوقود- التايفون (الطائف.)

وأبرزت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 فبراير 2019م، وللتقديم ولمعرفة تفاصيل شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنــــــا.