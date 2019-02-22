الأرصاد تحذر من هطول أمطار على القصيم لمدة 5 ساعات

سالم المطيري(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة القصيم يشمل ” المذنب، الرس، البدائع، عنيزة، بريدة، البكيرية، والأجزاء المجاورة ” .

وأفاد التنبيه بـ ” هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية ” ، وتبدأ حالة الطقس في العاشرة مساء اليوم وحتى الثالثة فجرًا.