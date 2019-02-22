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الأرصاد تحذر من هطول أمطار على القصيم لمدة 5 ساعات

الأرصاد تحذر من هطول أمطار على القصيم لمدة 5 ساعات
سالم المطيري(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة القصيم يشمل ” المذنب، الرس، البدائع، عنيزة، بريدة، البكيرية، والأجزاء المجاورة ” .

وأفاد التنبيه بـ ” هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الأفقية ” ، وتبدأ حالة الطقس في العاشرة مساء اليوم وحتى الثالثة فجرًا.


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 21436 ] نشر منذ 38 دقيقة

يالله بالخير

[ عدد التعليقات: 66227 ] نشر منذ 30 دقيقة

اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا غرق ولا هدم .. آمين ,,

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