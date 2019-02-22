أسباب وأعراض التهتهة عند الأطفال وطرق العلاج

أميرة خالد(صدى):

التهتهة في الكلام أو ما يعرف بالتلعثم عند الأطفال، من المشكلات التي تقلق الأمهات كثيرا عند ظهورها على الصغار، لأنها قد تعوق تواصلهم مع الآخرين وتضعف ثقتهم بأنفسهم مايؤثر على مستقبلهم.

ويقول الدكتور محمد عبد الهادى استشارى مخ وأعصاب الأطفال، أن هناك 5 أسباب وراء إصابة الطفل بالتهتهة في الكلام، منها:-

1- سوء معاملة الطفل خلال الخمس سنوات الأولى من حياته فإذا عومل الطفل بقسوة وعقاب شديد دون مراعاة لمشاعره فان ذلك يؤدى إلى اضطرابه نفسيا ويظهر ذلك بصورة تهتهه في الكلام.

2- فقدان الطفل الحنان والرعاية التي تعتبر كالماء والهواء بالنسبة له.

3- التفكك الأسرى والخلافات بين الوالدين وعدم توفر الجو الهادئ الذي يؤهل الطفل للشعور بالهدوء النفسى.

4- انفصال الطفل عن امه في الفترات الأولى من حياته، ما يؤدى إلى إحساسه بالغربة وعدم الأمن والاستقرار.

5- سوء معاملة الطفل في المدرسة أو الحضانة واللجوء لعقابه بالضرب.

وأضاف “عبد الهادى”، أن هناك أعراض تظهر على الطفل تؤكد إصابته بالتهتهة، منها:-

1- أن يصارع أو يجاهد الطفل عند محاولة بدء الكلمة

2- يكون هناك وقفة صامتة قبل بدء الكلمة

3- توجد أنماط تنفس غير منتظمة مرتبطة بنطق الكلمة

4- يوجد مد لأى صوت في الكلمة

5- تكرار لأى أصوات أو مقاطع كلامية في الكلمة أو للكلمة نفسها

6- وجود تغيرات في شدة وارتفاع الصوت أثناء التهتهه

وعن طرق العلاج، أكد استشارى المخ والأعصاب، أن العلاج ينقسم لعدة خطوات، منها:-

1- علاج دوائى

2- تدريب الطفل على النطق من خلال متخصصين في التخاطب

3- العلاج النفسى يساعد إلى حد كبير على تخلص الطفل من الاضطرابات النفسية التي يعانى منها

4-التنبيه على جميع أفراد الأسرة بعدم التعرض للطفل بالتعليق أو الاستهزاء

5- تشجيع الطفل على الكلام باستمرار وتجاهل أي تهتهه موجودة