بالفيديو.. ماجد المهندس يفتتح حفله في العلا: ” مكان يفرح القلب “
افتتح الفنان العراقي ماجد المهندس، حفله في محافظة العلا، قائلًا : ” يسعدني أن أكون في لعلا المكان المشرف اللي يفرح القلب، و عبدالكريم عبدالقادر عملاقنا ومدرستنا في الفن ” .
وبدأ ” المهندس ” الحفل بأغنيته الشهيرة ” تناديك ” ، مبشرًا بليلة سعيدة، ومخاطبًا الجمال من مسرح ” مرايا ” .
يأتي الحفل لتكريم الفنان ” عبد الكريم عبد القادر ” ، ويحييه الفنان ” ماجد المهندس ” ، والفنان ” راشد الماجد” .
مبشرًا بليلة سعيدة، ومخاطبًا الجمال من مسرح "مرايا"، يفتتح البرنس "ماجد المهندس" حفل الليلة، بأغنيته الشهيرة "تناديك".
#ماجد_المهندس_في_العلا #شتاء_طنطورة pic.twitter.com/Dr7sXVwLI5
— Winter At Tantora شتاء طنطورة (@WinterAtTantora) February 22, 2019
ابو منار[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 10 دقائق
خسافه
alfahd42[ عدد التعليقات: 21399 ] نشر منذ 7 دقائق
قلعته