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بالفيديو.. ماجد المهندس يفتتح حفله في العلا: ” مكان يفرح القلب “

بالفيديو.. ماجد المهندس يفتتح حفله في العلا: ” مكان يفرح القلب “
أميرة خالد(صدى):

افتتح الفنان العراقي ماجد المهندس، حفله في محافظة العلا، قائلًا : ” يسعدني أن أكون في لعلا المكان المشرف اللي يفرح القلب، و عبدالكريم عبدالقادر عملاقنا ومدرستنا في الفن ” .

وبدأ ” المهندس ” الحفل بأغنيته الشهيرة ” تناديك ” ، مبشرًا بليلة سعيدة، ومخاطبًا الجمال من مسرح ” مرايا ” .

يأتي الحفل لتكريم الفنان ” عبد الكريم عبد القادر ” ، ويحييه الفنان ” ماجد المهندس ” ، والفنان ” راشد الماجد” .


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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 341 ] نشر منذ 10 دقائق

خسافه

[ عدد التعليقات: 21399 ] نشر منذ 7 دقائق

قلعته

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