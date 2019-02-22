بالفيديو.. ماجد المهندس يفتتح حفله في العلا: ” مكان يفرح القلب “

أميرة خالد(صدى):

افتتح الفنان العراقي ماجد المهندس، حفله في محافظة العلا، قائلًا : ” يسعدني أن أكون في لعلا المكان المشرف اللي يفرح القلب، و عبدالكريم عبدالقادر عملاقنا ومدرستنا في الفن ” .

وبدأ ” المهندس ” الحفل بأغنيته الشهيرة ” تناديك ” ، مبشرًا بليلة سعيدة، ومخاطبًا الجمال من مسرح ” مرايا ” .

يأتي الحفل لتكريم الفنان ” عبد الكريم عبد القادر ” ، ويحييه الفنان ” ماجد المهندس ” ، والفنان ” راشد الماجد” .