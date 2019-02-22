البشير يتخلى عن رئاسة الحزب الحاكم ويعلن حالة الطوارئ

الخرطوم(صدى):

كشفت مصادر إعلامية سودانية، أن الرئيس السوداني عمر البشير أعلن حالة الطوارئ في البلاد وسيتخلى عن رئاسة الحزب الحكام، ويمارس مهامه كرئيس للسوادن.

وقال مدير جهاز الأمن والمخابرات السوداني صلاح عبد الله قوش، إن الرئيس عمر البشير، سيُعلن حالة الطوارئ في السودان وسيحل الحكومتين (المركزية والولايات)، كما سيوقف إجراءات تعديل الدستور، التي تسمح له بالترشح لفترة رئاسية جديدة.

وأوضح قوش، في تصريح مقتضب لرؤساء تحرير الصحف اليومية السياسية، أنهم عازمون على محاربة الفساد، مشددًا على أن البشير سيكون رئيساً لجمهورية السودان فيما سيبحث المؤتمر الوطني عن رئيسٍ آخر.