الخطوة المتبعة بعد تلقيك إشعار بمطابقة البيانات في سند محمد بن سلمان

عادل الحربي(صدى):

كشف برنامج سند محمد بن سلمان، عن الخطوة التي تأتي بعد تلقي المستفيد إشعار بمطابقة البيانات.

وقال البرنامج : ” عند تلقيك إشعار مطابقة البيانات؛ فضلاً تعبئة المعلومات البنكية في القسم المخصص لذلك، ثم إكمال الاستبيان لمشاركة مرئياتك حول مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج ” .

ونشر إنفوجراف يوضح خطوات مطابقة البيانات، وهي بعد وصول بريد تحديث الحالة، يتم الذهاب إلى آخر تحديث للطلب، ثم إكمال المعلومات البنكية، وبعدها يتم ملء الاستبيان.

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