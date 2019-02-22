الخطوة المتبعة بعد تلقيك إشعار بمطابقة البيانات في سند محمد بن سلمان
كشف برنامج سند محمد بن سلمان، عن الخطوة التي تأتي بعد تلقي المستفيد إشعار بمطابقة البيانات.
وقال البرنامج : ” عند تلقيك إشعار مطابقة البيانات؛ فضلاً تعبئة المعلومات البنكية في القسم المخصص لذلك، ثم إكمال الاستبيان لمشاركة مرئياتك حول مبادرة سند محمد بن سلمان للزواج ” .
ونشر إنفوجراف يوضح خطوات مطابقة البيانات، وهي بعد وصول بريد تحديث الحالة، يتم الذهاب إلى آخر تحديث للطلب، ثم إكمال المعلومات البنكية، وبعدها يتم ملء الاستبيان.
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alfahd42[ عدد التعليقات: 21400 ] نشر منذ 2 دقيقتين
موفقين والله يجزاه خير