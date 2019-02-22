خادم الحرمين الشريفين يصل مصر غدًا لحضور القمة ” العربية الأوروبية “

نايف السالم(صدى):

يصل خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، غداً السبت، إلى شرم الشيخ بمصر، وسيلتقي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قبل أن يترأس وفد المملكة في قمة جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي التي تنطلق الأحد القادم لمدة يومين.

وتناقش الدول الأعضاء في الجامعة العربية والاتحاد الأوروبي، في أول قمة تعقد بينهما في شرم الشيخ، عدداً من القضايا؛ من بينها الأمن، والهجرة، والتنمية الاقتصادية، بحضور عدد من القادة العرب والأوروبيين، إضافة إلى رئيسي المجلس الأوروبي دونالد توسك، والمفوضية الأوروبية جان كلود جونكر.

وأكد رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي السفير إيفان سركوس في القاهرة إن المناقشات ستتركز على 3 قضايا رئيسية: التعاون الاقتصادي بين أوروبا والدول العربية، والتحديات الدولية، والمسائل الإقليمية.