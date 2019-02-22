5 نصائح للعناية بالشعر المجعد

أميرة خالد(صدى):

تشكل العناية بالشعر المجعد تحدياً حقيقياً بالنسبة الى كثير من السيدات، اللواتي يحرصن على إستخدام المستحضرات المناسبة وإعتماد الطرق الفعالة للحفاظ على جماله وحيويته.

إليكِ هذه النصائح الـ5 للعناية بالشعر المجعد:

* يوصى بتمشيط الشعر المجعد بمشط ذي أسنان واسعة.

* سرحي شعرك من الأسفل إلى الأعلى للتقليل من تشابكه.

* تجفيف الشعر بلطف بواسطة منشفة ناعمة.

* يُفضل إستعمال الأقنعة المرطبة والأمصال المغذية بشكل منتظم لتغذية الشعر في الأعماق وترطيبه جيداً.

* يوصى أخيراً بقص أطراف الشعر كل 6 أسابيع للحؤول دون تقصفها.