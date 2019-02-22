بالفيديو.. مشجع اتحادي يخلع شال النمور وينضم لجماهير الهلال

ماجد محمد(صدى):

أظهر مقطع فيديو، لأحد جماهير الاتحاد وهو يخلع شال النمور؛ لينضم لجماهير نادي الهلال وتشجيع الزعيم.

يأتي تصرف الشاب بعد تراجع مستوى نادي الاتحاد بشكل كبير خلال الموسم الجاري، إذ أنه يحتل المركز قبل الأخير في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان آخر الهزائم التي تلقاها الاتحاد، هزيمته أمس الخميس أمام الهلال، في المباراة التي جمعتهما على ملعب الجوهرة المشعة بجدة، ضمن منافسات الدوري.

يذكر أن الاتحاد لم يحقق سوى 3 انتصارات فقط خلال البطولة، وخسر 13 مباراة، وتعادل في 6 مباريات، ليحتل المركز الـ15 من جدول الترتيب برصيد 15 نقطة فقط.

ومن ناحية أخرى، فقد حقق الهلال 16 فوزًا و4 تعادلات وتلقى هزيمة واحدة خلال البطولة، لينفرد بصدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 52 نقطة، مبتعدًا عن النصر الوصيف بـ 9 نقاط.