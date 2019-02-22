بالفيديو.. تركي الغامدي يفحم عايد الرشيدي بعد عرضه لقطة ديجنيك والاتحاديين

نواف السالم(صدى):

أفحم الإعلامي الرياضي تركي الغامدي، عايد الرشيدي، بعد عرض الأخير لقطة الأسترالي ديجنيك عندما ذهب أمام جماهير الاتحاد لأخذ الكرة، والتي اعتبرها الاتحاديين استفزازًا للجماهير.

وقال ” الغامدي ” خلال لقائه ببرنامج ” سوالف الرياضية ” : ” مشكلة بعض النصراويين إن لم تكن مع النصر فأنت هلالي، لو كنت هلالي لقلت أني هلالي بفخر ” ، متسائلًا ” لو كانت اللقطة من لاعب النصر هل ستعرضها ” .

وأضاف تركي الغامدي لـ عايد الرشيدي: ” لو أن اللاعب مرابط هو من جاء بالخطأ و استفز الجماهير ستنادي بنفس المطالبة؟، فيما ردَّ عايد الرشيدي قائلًا : ” أنا تكلمت عن مادة في القانون لم أتكلم عن ” مرابط ” أو غيره ” .

يذكر أن لاعب الهلال ديجنيك، كان قد ذهب أمام جماهير الاتحاد في الدقائق الأخير من اللقاء الذي جمع الفريقين، ما دفع الجماهير إلى رمي العبوات البلاستيكية عليه، فيما صرَّح اللاعب بأنه لم يقصد استفزازهم وإنما كان يريد أخذ الكرة.

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