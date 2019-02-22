بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت في المملكة
أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، أن تتهيأ الفرصة -بمشيئة الله تعالى- لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.
وتشمل الحالة مناطق: ” الرياض، ومرتفعات عسير، والباحة، والشرقية، وجازان، ومرتفعات مكة المكرمة، ونجران، والحدود الشمالية. ”
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توقعات الطقس -بمشيئة الله تعالى- ليوم غدٍ السبت 2019/02/23 في #المملكة#طقس_السعودية #نرصد_ونحمي #الهيئة_العامة_للأرصاد_وحماية_البيئة pic.twitter.com/gNSM06eLw6
— الأرصاد وحماية البيئة (@PmeMediacen) February 22, 2019
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