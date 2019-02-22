بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت في المملكة

الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، أن تتهيأ الفرصة -بمشيئة الله تعالى- لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة مناطق: ” الرياض، ومرتفعات عسير، والباحة، والشرقية، وجازان، ومرتفعات مكة المكرمة، ونجران، والحدود الشمالية. ”