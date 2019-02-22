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بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت في المملكة

بالفيديو.. حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت في المملكة
الرياض(صدى):

أعلنت هيئة الأرصاد وحماية البيئة في تقريرها اليومي عن حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت، أن تتهيأ الفرصة -بمشيئة الله تعالى- لتكون السحب الرعدية الممطرة تسبق برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وتشمل الحالة مناطق: ” الرياض، ومرتفعات عسير، والباحة، والشرقية، وجازان، ومرتفعات مكة المكرمة، ونجران، والحدود الشمالية. ”


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