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بالفيديو.. سقوط طائرة لتحميلها بالكثير من أكياس النقود

بالفيديو.. سقوط طائرة لتحميلها بالكثير من أكياس النقود
أبوجا(صدى):

أظهر مقطع فيديو، طائرة لم تستطع الإقلاع من مطار في نيجيريا بسبب حمولتها الزائدة، المكونة من مجموعة كبيرة من الأكياس المليئة بالأموال، حسبما ذكر مصور المقطع.
وأوضح الفيديو الطائرة وقد “ بركت ” بذيلها على أرضية مدرج المطار، بسبب عبء الوزن الزائد، فيما تدافع عمال المطار في محاولات يائسة لرفعها لتصبح قادرة على الإقلاع.
وكتب مصور الفيديو: ” يجب أن يكون هذا سينما نيجيرية. سقطت الطائرة بعد أن تم تحميلها بالكثير من أكياس النقود.. لا أصدق عيني “، ولم يحدد نوع العملة وإلى أي وجهة ستنقل أكياس الأموال.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 36 دقيقة

شكل الثقل كان اخر الطائره والمقدمه فارغه

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