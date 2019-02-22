بالفيديو.. سقوط طائرة لتحميلها بالكثير من أكياس النقود

أبوجا(صدى):

أظهر مقطع فيديو، طائرة لم تستطع الإقلاع من مطار في نيجيريا بسبب حمولتها الزائدة، المكونة من مجموعة كبيرة من الأكياس المليئة بالأموال، حسبما ذكر مصور المقطع.

وأوضح الفيديو الطائرة وقد “ بركت ” بذيلها على أرضية مدرج المطار، بسبب عبء الوزن الزائد، فيما تدافع عمال المطار في محاولات يائسة لرفعها لتصبح قادرة على الإقلاع.

وكتب مصور الفيديو: ” يجب أن يكون هذا سينما نيجيرية. سقطت الطائرة بعد أن تم تحميلها بالكثير من أكياس النقود.. لا أصدق عيني “، ولم يحدد نوع العملة وإلى أي وجهة ستنقل أكياس الأموال.