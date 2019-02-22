تحذير من أمطار على الرياض تستمر لـ 10 ساعات

الرياض(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، تنبيهًا مبكرًا على منطقة الرياض، يشمل ” وادي الدواسر، السليل، الأفلاج والأجزاء المجاورة.

وأفاد التنبيه بـ ” هطول أمطار رعدية تصحب بنشاط في الرياح السطية مثيرة للأتربة والغبار ” ، على أن تبدأ الحالة في الثامنة مساء اليوم وحتى السادسة صباح غد السبت.

وكانت الأرصاد قد حذرت من ” سحب رعدية ممطرة تصحب بنشاط في الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من الرؤية الأفقية ” على منطقة نجران، تستمر حتى الثانية عصر غد السبت.