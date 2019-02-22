بالفيديو.. ” السلمي ” يوضح حكم سفر المرأة بغير محرم

عادل الحربي(صدى):

أوضح فضيلة الشيخ، دكتور عبدالله السلمي، حكم سفر المرأة بغير محرم.

وقال الشيخ خلال استضافته في برنامج ” الجواب الكافي ” الذي يذاع على قناة المجد، إنه ذهب بعض فقهاء الشافعية، وبعض فقهاء المالكية إلى أنه إذا كان سفر طاعة فلا بأس، وذهب مالك والشافعي إلى أن المرأة إذا كان عليها حج واجب، وعمرة واجبة، فأنه يجوز لها إذا لم تجد محرم أن تذهب مع نساء مأمونات. ”

وتابع ” السلمي “، أنه ذهب ابو حنيفة والإمام أحمد، وهو قول ابن منذر وهو قول أكثر الصحابة، على أن المرأة لا يجوز لها أن تسافر إلا مع محرم، سواء كان سفر طاعة أو واجب إلا إذا عجزت أن تجد محرم. ”

وأضاف: ” القاعدة في هذا غاية الواجبات تسقط مع العجز وعدم الإمكان؛ فإذا كانت المرأة لا تجد محرم أصلًا فأنه حين إذًا يسقط في حقها إذا كانت تحتاج إلى أن تسافر. ”