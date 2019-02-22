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بالصورة.. ” طيران البحرية ” ينقذ حياة مريض

بالصورة.. ” طيران البحرية ” ينقذ حياة مريض
علي القحطاني(صدى):

أنقذ طيران القوات البحرية، عصر اليوم، حالة حرجة ” عملية بالرأس ” لشاب مصاب يبلغ من العمر ٢٧ عاماً.

وجاء ذلك خلال نقل المريض الذي كان بحاجة ماسة من مستشفى فرسان إلى الملك فهد المركزي.

وتم إنجاز المهمة بفضل الله خلال وقت قياسي.


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 66215 ] نشر منذ 59 دقيقة

الله يشفيه ويعافيه ,, آمين ,,

[ عدد التعليقات: 4121 ] نشر منذ 37 دقيقة

ربنا يشافية و ما قصرتم جزاكم الله كل خير

[ عدد التعليقات: 60 ] نشر منذ 31 دقيقة

ليش طيران القوات البحريه وين طيران الهلال الاحمر

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