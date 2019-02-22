بالفيديو.. تفاعل مجنون من قوميز يشبه حركته أمام الاتحاد بحركة بعير يتراقص

نواف السالم(صدى):

تفاعل النجم الفرنسي بافتيمبي قوميز، مهاجم نادي الهلال، بشكل غير مسبوق على حركته أمس الخميس في مبارة الهلال أمام الاتحاد.

ونشر ” قوميز ” ، مقطع فيديو على ” تويتر ” ، يشبّه حركته أمام الاتحاد بحركة بعير يتراقص، في تفاعل مجنون وغير مسبوق من نجم بحجم قوميز الذي جمع بين نجوميته داخل الملعب وكذلك عبر منصات التواصل الاجتماعي.

يذكر أن قوميز سجَّل الهدف الأول للهلال في لقاءه أمام الاتحاد، ليصبح بذلك هدف الدوري برصيد 17 هدفًا، وكذلك يحقق رقمًا مميزًا مع الهلال وهو مشاركته في صناعة وإحراز الهدف للمباراة الـ16 على التوالي.

وفي ذات السياق، تفاعل قوميز من قبل مع طفل قلَّد طريقة احتفاليته بالأهداف، ونشر مقطع فيديو للطفل على ” تويتر ” داعيًا إياه لـ لقاءه، في لافتة إنسانية طيبة تدل على أخلاقه الرفيعة، وتدل على تفاعله المستمر مع الجمهور عبر منصات التواصل.