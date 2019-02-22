الزنجبيل والثوم الحل المثالي للتغلب على ألم المفاصل

أميرة خالد(صدى):

ينصح خبراء التغذية بتناول خمس أطعمة تساعد في الحفاظ على صحة ومرونة المفاصل الذي يحدث في أي وقت من العام وخاصة في الطقس البارد ، من بينها الزنجبيل والثوم.

وتشير بعض الدراسات إلى أن هذا يحدث عندما تنخفض درجات الحرارة، حيث يعطي الجسم الأولوية للأعضاء الحيوية مثل القلب، ما يحد من كمية الدم الذي يرسله إلى الأيدي والأرجل، ونتيجة لذلك فإن الأنسجة حول المفاصل تصبح أقل مرونة من المعتاد.

ويرى الباحثون ، أنه في حين لا يوجد وصفة سحرية للتخلص من التهاب المفاصل، هناك أدلة على أن النظام الغذائي، وبعض الأطعمة على وجه الخصوص، يمكن أن تلعب دورا في المساعدة في مكافحة الالتهاب وآلام المفاصل، إلى جانب المشورة الطبية إذا لزم الأمر.

ومن بين الأطعمة التي ينصح بها خبراء التغذية الأسماك الدهنية والزيتية مثل السالمون والماكريل الغنية بالأحماض الدهنية أوميجا -3 حيث تبين أنها تساعد في مكافحة الالتهاب مع آلام التهاب المفاصل، ثم الثوم، حيث تبين أن الناس الذي يتناولون الثوم والبصل والكرات يتمتعون بنسب أقل من هشاشة العظام، وينصح الخبراء بتناول الثوم الطازج، لأن المواد الحافظة في الثوم المعبأ في زجاجات قد تؤثر على بعض فوائده.

كما ينصح الخبراء بتناول الزنجبيل على هيئة شريحة يومية من الزنجبيل الطازج ما يساعد أيضا في تخفيف أعراض التهاب المفاصل، ويمكن استخدام هذا التوابل العطرية لإضافة النكهة إلى الطهي أو مع الشاي.

ويؤكد خبراء التغذية أن الجوز أو عين الجمل هي واحدة من أكثر المكسرات تنوعا في قيمتها الغذائية ويمكنك رشها على السلطة أو في طبق المكرونة أو ببساطة التمتع بها كوجبة خفيفة في منتصف الصباح، فهذه المكسرات مفيدة لأنها تحتوي على نسبة عالية من ألفا – لينولينيك وهي من الأحماض الدهنية أوميجا 3 المضادة للالتهابات وتلعب دورا في السيطرة على التهاب المفاصل .

وأخيرا يأتي التوت وهو قليل السعرات وله فوائد لتقوية المفاصل، وهو مثل الفراولة من المواد المضادة للأكسدة.