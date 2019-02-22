بالصور.. بعد فضيحة عائلة زوجته.. كانييه ويست يصبغ شعره بلون قوس قزح

واشنطن(صدى):

أظهرت مجموعة من الصور، مغني الراب العالمي كانييه ويست وزوج نجمة تلفزيون الواقع الأمريكية كيم كارداشيان، بشعر مصبوغ بألوان قوس قزح، عند ظهوره يوم الخميس في لوس أنجلوس.

واختار ويست ألوان الشعر الجريئة التي تدرّجت بين اللون الوردي إلى أصفر برتقالي واللون الأزرق والأخضر وأخيرًا أرجواني عند مؤخر رقبته، وبدا متجاهلًا لأحداث كارداشيان هذا الأسبوع، حيث تتعامل العائلة مع أحدث أعمالهم الدرامية.

وتواجه عائلة زوجته ” كارداشيان ” حاليًا فضيحة جديدة بعد أن نشرت الأخبار أن صديق كلوي كارداشيان، تريستان تومبسون قد خدعها مع العديد من النساء؛ منهما جوردن وودز، والتي تكون صديقة كايلي جينر المُقرّبة، عِلمًا بأنّ كايلي هي الأخت غير الشّقيقة لكلوي.