امرأة تطلب الخلع من زوجها لكثرة بكائه على ” أتفه ” الأسباب

القاهرة(صدى):

رفعت زوجة مصرية، دعوى خلع ضد زوجها؛ لأنه ضعيف الشخصية، وكثير البكاء والنحيب على أتفه الأسباب، ولا يستطيع التحكم بأعصابه.

وأوضحت الزوجة: ” زوجي ميسور الحال، يمتلك شقة ووظيفة مناسبة يتقاضى منها دخلًا يتجاوز الـ7 آلاف شهريًا، ولكنه جبان، ودائمًا ما يتحدث بالهمس وظننت أنها رومانسية، ولكن بعد ذلك اكتشفت أنه يخاف من كل شيء. ”

وأضافت: ” حتى في الخلافات كنت أنا الرجل، فدائمًا كان يدفعني للتصدي لأهله ثم يهرب ويختبئ، أصبحت أنا الرجل وهو المرأة في البيت ولا يستطيع حمايتي، وأخشى ألا أقيم حدود الله معه، هذا بجانب تصرفات والدته ومعايرتها لي بأنها المتحكمة بزوجي، وسطوها على راتبه وراتبي بحجة تسديد ثمن الشقة التي تمتلكها. “