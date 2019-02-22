الديوان الملكي: وفاة صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز

الرياض(صدى):

صدر عن الديوان الملكي اليوم البيان التالي :

” بيان من الديوان الملكي ”

انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة أضواء بنت عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل آل سعود وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ اليوم الجمعة الموافق 17 / 6 / 1440هـ، بعد صلاة العشاء في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.