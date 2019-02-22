الخضيري: الفقع لا يحوي فوائد سحرية.. والبقل مليء بالبكتيريا النافعة

علي القحطاني(صدى):

أكد الدكتور فهد الخضيري، المتخصص في المسرطنات، أن الكمأ (الفقع) لا يحتوي على فوائد سحرية كما يزعم البعض ويبالغون فيه.

وقال الخضيري، أن ” الكمأ (الفقع) يعتبر غذاء بروتينيا، وهو نوع من البروتينات فقط، وشبيه جدًّا بالمشروم، ولا يوجد فيه فوائد سحرية كما يزعم البعض، ويبالغون فيه ” .

وأضاف أنه ” لا يعتبر من الأدوية ولا من الأغذية الكاملة بل غالبيته بروتين وماء ” .

وفي سياق آخر، أوضح أن ” الأقط (البقل) يحوي بكتيريا نافعة probiotics عالية أقل وسعراته أقل (ويصنع غالباً بالمنزل من زبادي أو لبن رائب لعدة أيام بعد انتهاء الصلاحية فيصير متحمّض بشّدة ومن ثم تجففه على نار هادئة (أقراص على صاج أو سطح حار) إلى أن يجف فيصبح أحلى سناك مع التمر والقهوة (ويشبهه الشنينة والصميل) ” .