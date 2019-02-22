حساب المواطن يكشف عن الإجراء المتبع عند اكتمال الطلب مع رفض المرفقات

علي القحطاني(صدى):

أعلن حساب المواطن عن الإجراء المتبع عند اكتمال الطلب مع رفض المرفقات، بعد ورود سؤالا لخدمة العملاء في حساب المواطن من إحدى المواطنات تدعى ” نوف ” تقول فيه: ” وصلتني رسالة طلب مكتمل مع رفض المرفقات ولا أعرف كيف أتصرف! “.

وأجاب حساب المواطن، قائلا: ” يعتبر طلبك مكتملا مع مرفقات مرفوضة، الرجاء الدخول للبوابة ثم إدارة المرفقات وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى ” .

ولفت حساب المواطن: ” في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية ” صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء ” باسم المستفيد ” .