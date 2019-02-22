حساب المواطن يكشف عن الإجراء المتبع عند اكتمال الطلب مع رفض المرفقات
أعلن حساب المواطن عن الإجراء المتبع عند اكتمال الطلب مع رفض المرفقات، بعد ورود سؤالا لخدمة العملاء في حساب المواطن من إحدى المواطنات تدعى ” نوف ” تقول فيه: ” وصلتني رسالة طلب مكتمل مع رفض المرفقات ولا أعرف كيف أتصرف! “.
وأجاب حساب المواطن، قائلا: ” يعتبر طلبك مكتملا مع مرفقات مرفوضة، الرجاء الدخول للبوابة ثم إدارة المرفقات وحذف المرفقات المرفوضة وتصحيحها ثم إعادة إرفاقها مرة أخرى ” .
ولفت حساب المواطن: ” في حال كان العمر من 18 إلى 24 سنة لابد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية ” صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء ” باسم المستفيد ” .
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