كيا تستعد لإطلاق سيارة كهربائية “ ستبهرك بمظهرها وأدائها ”

أميرة خالد(صدى):

لن تكون اكسيد كروس أوفر هي الطراز الوحيد الذي ستقدمه كيا في معرض جنيف للسيارات 2019، حيث ستقدّم الصانعة الكورية كهربائية اختبارية “ كونسيبت ” أيضاً، وللتو صدرت أول صورتها التشويقية.

لم يُكشف عن اسم السيارة حتى الآن، لكنها قد صمّمت في مركز تصميم كيا بألمانيا وتمتلك لغة تصميمها الجديدة للطرازات الكهربائية، وقد صنعت لكي “ تجعل نبض القلب أسرع، تجسّد رغبة الشركة في المضيّ قدماً نحو عالم السيارات الكهربائية المثير ” وفق بيانها الصحفي.

يظهر لنا بأن واجهة السيارة الأمامية تتميز بإضاءة فريدة من نوعها على شكل نظارات، ويحيط شريط LED بمصابيح LED أفقية، مع إضاءة شارة Kia وتغيير شكلها نسبياً.. وتفاصيل التصميم الأخرى يتضمنها غطاء المحرك المنحوت، أقواس العجلات العريضة، كاميرا فيديو صغيرة على شكل هوائي.

يقول جريجوري جيوم نائب رئيس تصميم كيا أوروبا: “ تصميم السيارات يتمحور حول أسر القلوب وجعلها تنبض أسرع لوقت أطول، وإننا نعتقد أنه لا يوجد أي سبب يجعلنا نغيّر هكذا معادلة لأن السيارة كهربائية ” ، ويضيف قائلاً بأن الكونسيبت الذي سيكشفون عنه “ سيجعل الشعر خلف رقبتك يقف عند قيادته ” .

حقيقة يبدو أن كيا تحضر إلى سيارة مثيرة للغاية تقدّم أداءً مبهراً يوازي شكلها العدواني، لذا دعونا نترقب ما في جعبتها خلال 5 مارس.