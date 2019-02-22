بالفيديو.. معالج روحاني يسرق ركب الموتى من مقابرهم

مانيلا(صدى):

أقدم مُعالج روحاني في الفلبين، على سرقة ركب جثث الموتى المُتوفين حديثًا، زاعما أنها مُباركة، وتعمل مثل ” الملائكة الحارسة ” ، لافتا إلى منح ” الحماية الروحية ” من الإصابة بالشر، وبمثابة رادعٍ من أي هجوم وحتى إطلاق نار، وفق مزاعم

وأقر بسرقته مع أتباعه ” ركب جثث “ من المقابر العامة، دون معرفتهم لمن تنتمي، لافتا إلي أنه يستخرج العظم المتحرك في رأس الركبة من الأموات باستخدام مشرط، ثم ينقعها في زيت جوز الهند لعدة أيام لإزالة الجلد، بالتزامن مع تقديمهم طقوس عبادة لأرواح أصحابها. وعند جفافها ينثرها في جميع أنحاء منزله، أو يرتديها مثل قلادة تمائم الحظ.